Госдеп США сообщил о предупреждении союзников об опасности сближения РФ и КНДР

США пытаются довести до своих союзников опасность сближения России и КНДР. Об этом в четверг, 15 февраля, заявила заместитель помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Камил Доусон во время выступления в вашингтонском Институте мира.
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