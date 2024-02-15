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Госдеп США сообщил о предупреждении союзников об опасности сближения РФ и КНДР

Госдеп США сообщил о предупреждении союзников об опасности сближения РФ и КНДР

США пытаются довести до своих союзников опасность сближения России и КНДР. Об этом в четверг, 15 февраля, заявила заместитель помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Камил Доусон во время выступления в вашингтонском Институте мира.

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