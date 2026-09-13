Бойкова и Козловский вновь побеждают на международной арене

На турнире John Nicks Pairs International в Бостоне русские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский победили, несмотря на технические проблемы с гимном.
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