Чёткая угроза для России: Такого не было 29 лет - полмиллиона мигрантов "осели" в ожидании

Чёткая угроза для России - пора говорить прямо, чтобы ответить на неудобный вопрос: кто и как сможет остановить потенциальный бунт экстремистов в разных регионах России? И хотя ситуация кажется спокойной, статистика показывает, что такого большого прироста "гостей" не было 29 лет.