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Загрязнённый воздух может повышать риск глаукомы и катаракты — исследование

Загрязнённый воздух может повышать риск глаукомы и катаракты — исследование

Люди, которые живут в районах с более загрязнённым воздухом, чаще сталкиваются с глаукомой и катарактой.

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