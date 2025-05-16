Настоящая вера — в сердце и делах: обращение митрополита Марка к пастве Ирина ВальковаГлава Рязанской и Михайловской епархии митрополит Марк вновь обратился к верующим с пастырским словом, затронув одну из самых острых тем современного духовного бытия — поверхностное отношение к вере и разрыв между декларируемой религиозностью и реальной жизнью человека.
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