Ускоренная помощь: в каких ситуациях лучше поговорить с врачом онлайн

В России на 13% выросла популярность телеконсультаций с врачами узкого профиля. Например, к дерматовенерологам и детским специалистам стали обращаться в восемь раз чаще, к офтальмологам, урологам и гастроэнтерологам — в два раза.
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