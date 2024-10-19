О клиентоориентированности, службе такси и обмане клиентов в Донецке. Перед тем как обманывать клиента, думайте о репутации, дорогие предприниматели, ведь ее за деньги не купишь Video: Видео от Донецкая группа новостей|Донецк.
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