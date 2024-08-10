Самарская область отмечает День физкультурника

Сегодня, 10 августа, в Самарской области отмечается День физкультурника. Этот праздник уже давно стал традицией, собирающей всех, кто ценит спорт и ведет здоровый образ жизни, на стадионах, набережных и спортивных площадках.
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