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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Валиева была бесспорным лидером, допустила ошибку, но это ерунда, все поправимо». Тарасова о Гран-при в Москве

26 ноября Валиева победила на соревнованиях, второй стала Вероника Яметова, третьей Софья Муравьева. «Камила Валиева каталась очень хорошо.

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