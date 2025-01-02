🇺🇸 С чего начнет Дональд Трамп в 2025 году? Будущий американский президент уже сказал много слов о том, что именно он собирается сделать в первый же день после вступления в должность.
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🇺🇸 С чего начнет Дональд Трамп в 2025 году? Будущий американский президент уже сказал много слов о том, что именно он собирается сделать в первый же день после вступления в должность.
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