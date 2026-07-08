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Мировое обозрение

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Уже с первых дней войны враг приходил в оторопь от стойкости советского солдата

Уже с первых дней войны враг приходил в оторопь от стойкости советского солдата

Война — это страшная арифметика. Но иногда она сводится к простому вопросу: почему один солдат бежит, а другой стоит насмерть? В июне 1941 года вермахт, привыкший к «прогулкам» по Европе, наткнулся на стену.

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