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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Барселона» заключила пятилетнее партнерское соглашение с Nespresso. Кофе бренда будет продаваться на «Камп Ноу» и других объектах клуба

« Барселона » заключила пятилетнее соглашение с компанией Nespresso. В рамках сотрудничества Nespresso станет официальным поставщиком кофе на « Камп Ноу » и объектах Espai Barça.

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