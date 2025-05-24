Как воздушные шары создают настроение: история одного праздника. Когда Лена решила устроить сюрприз на день рождения мужа, она хотела, чтобы это было по-настоящему тепло и красиво — без пафоса, но с душой.
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