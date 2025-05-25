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Мощный монстр автономности с немерцающим экраном. Раскрыты все характеристики Realme Neo 7 Turbo — он получит аккумулятор 7200 мАч и SoC Dimensity 9400e

Мощный монстр автономности с немерцающим экраном. Раскрыты все характеристики Realme Neo 7 Turbo — он получит аккумулятор 7200 мАч и SoC Dimensity 9400e

Несмотря на то, что официальная премьера Realme Neo 7 Turbo состоится только 29 мая, все характеристики смартфона уже раскрыты — их опубликовал китайский регулятор TENAA.

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