Бум искусственного интеллекта позволит одной стране получить госбюджет рекордного размера

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Рекордные налоговые поступления, которые благодаря рыночному ажиотажу в сфере искусственного интеллекта должна получить Южная Корея, позволят стране сформировать крупнейший в истории бюджет в размере 800 триллионов вон (около 530 миллиардов долларов).