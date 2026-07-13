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Бум искусственного интеллекта позволит одной стране получить госбюджет рекордного размера

Бум искусственного интеллекта позволит одной стране получить госбюджет рекордного размера

Рекордные налоговые поступления, которые благодаря рыночному ажиотажу в сфере искусственного интеллекта должна получить Южная Корея, позволят стране сформировать крупнейший в истории бюджет в размере 800 триллионов вон (около 530 миллиардов долларов).

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