Самозанятых в Забайкалье атакуют лжесотрудники налоговой

В Забайкальском крае зафиксирован рост мошеннических атак на самозанятых граждан. Аферисты, выдавая себя за представителей налоговой службы или межведомственных комиссий по борьбе с нелегальной занятостью, стремятся завладеть конфиденциальными данными и деньгами плательщиков налога на профессиональный доход (НПД), сообщили ZAB.