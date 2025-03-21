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Самозанятых в Забайкалье атакуют лжесотрудники налоговой

Самозанятых в Забайкалье атакуют лжесотрудники налоговой

В Забайкальском крае зафиксирован рост мошеннических атак на самозанятых граждан. Аферисты, выдавая себя за представителей налоговой службы или межведомственных комиссий по борьбе с нелегальной занятостью, стремятся завладеть конфиденциальными данными и деньгами плательщиков налога на профессиональный доход (НПД), сообщили ZAB.

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