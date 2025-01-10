В Британии около 50 человек в день умирают из-за ожидания в больницах

Ежедневно в Великобритании около 50 человек умирают из-за задержек в получении медицинской помощи в больницах, которые не справляются с сезонным наплывом пациентов, пишет издание Times на основе анализа данных.
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