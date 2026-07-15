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Царьград

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Daily Mail показал куклу, имитирующую роды и беременность

Daily Mail показал куклу, имитирующую роды и беременность

В США представлена кукла, имитирующая процесс родов, включая схватки и выход плаценты. Реалистичность вызывает разногласия: часть пользователей считает её полезным обучающим инструментом, другие находят слишком пугающей.

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