Daily Mail показал куклу, имитирующую роды и беременность

В США представлена кукла, имитирующая процесс родов, включая схватки и выход плаценты. Реалистичность вызывает разногласия: часть пользователей считает её полезным обучающим инструментом, другие находят слишком пугающей.
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