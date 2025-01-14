Власти Херсонской области готовы принять в своем регионе лишившихся при пожарах жилья граждан Калифорнии, если те не участвовали в финансировании Вооруженных сил Украины (ВСУ) и не поддерживали действующий киевский режим, заявил ТАСС губернатор Владимир Сальдо.
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