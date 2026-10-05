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ВЕСТИ КРЫМ

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Новороссийские десантники надежно защищают небо над Запорожской областью

Новороссийские десантники надежно защищают небо над Запорожской областью

Ваш браузер не поддерживает видео. Подразделения противовоздушной обороны Новороссийского соединения Воздушно-десантных войск продолжают выполнять задачи в зоне ответственности группировки.

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