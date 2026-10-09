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Аргументы и Факты

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Врач назвал 4 скрытых риска, связанных с чрезмерным пребыванием в помещении

Врач назвал 4 скрытых риска, связанных с чрезмерным пребыванием в помещении

Врач из Калифорнии, эксперт в области медицины, основанной на природе ,Джон Ла Пума рассказал о возможных последствиях для здоровья от меньшего пребывания на свежем воздухе.

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