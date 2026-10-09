Врач назвал 4 скрытых риска, связанных с чрезмерным пребыванием в помещении

Врач из Калифорнии, эксперт в области медицины, основанной на природе ,Джон Ла Пума рассказал о возможных последствиях для здоровья от меньшего пребывания на свежем воздухе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Мединский: Россия...
- Особые наемники В...
- Политолог Шпицен ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым