Аномальные морозы отступят на выходных в Уссурийске (интерактивная метеокарта)

В предстоящие выходные дни в Уссурийске синоптическая ситуация изменится. Аномальные морозы отступят, фон минимальных температур повысится на 1 — 3 градуса, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на Примгидромет.
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