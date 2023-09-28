Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Свежие комментарии

Армия кашляющих ВИЧ-инфицированных шизофреников готова к броску?

Армия кашляющих ВИЧ-инфицированных шизофреников готова к броску?

Ещё в институте на одной из лекций преподаватель «Теории и практики Связи с общественностью», если память не изменяет, в качестве примера использования приёмов PR привела ловкую информационную диверсию британских войск времён Первой Мировой войны.

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