Армия кашляющих ВИЧ-инфицированных шизофреников готова к броску?

Ещё в институте на одной из лекций преподаватель «Теории и практики Связи с общественностью», если память не изменяет, в качестве примера использования приёмов PR привела ловкую информационную диверсию британских войск времён Первой Мировой войны.
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