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Вышла великолепная сага о мести викингов Song of Iron

Вышла великолепная сага о мести викингов Song of Iron

Игра выглядит потрясающе, а геймплей весьма разнообразен.Тема викингов сейчас сверхпопулярна, и новичок на этом поле под названием Song of Iron предлагает историю о мести: это классический сайд-скроллер с красивым дизайном и великолепной боевкой.

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