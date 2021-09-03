Вышла великолепная сага о мести викингов Song of Iron

Игра выглядит потрясающе, а геймплей весьма разнообразен.Тема викингов сейчас сверхпопулярна, и новичок на этом поле под названием Song of Iron предлагает историю о мести: это классический сайд-скроллер с красивым дизайном и великолепной боевкой.