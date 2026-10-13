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Царьград

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Пенсии за ноябрь в Ростовской области придут досрочно

Пенсии за ноябрь в Ростовской области придут досрочно

В Ростовской области из-за Дня народного единства 4 ноября пенсии и пособия Социального фонда перечислят получателям досрочно — 3 ноября, а часть выплат через почту можно будет забрать уже с 1 ноября.

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