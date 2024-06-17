Крах Украины близок. Польше посоветовали решить, кто ее настоящий союзник

Специальная военная операция на Украине явно подходит к концу. Несмотря на то, что Россия осуществляла ее не в полную силу (на самом деле этот конфликт все два года представлял собой серию небольших боестолкновений, разбросанных по фронту протяженностью около 2000 км), украинское государство все равно оказалось в совершенно разбитом состоянии.