Президент США Дональд Трамп заявил, что его решение по санкциям против России пойдёт на пользу миру. «Многие из вас пока не знают, какое именно решение я принял, но мы во всём разберёмся, и вы тоже узнаете.
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