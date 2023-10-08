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Обзор: «DD Podcast #19. Mary Gu». В каждом из нас сидит маленькая недолюбленная девочка

Обзор: «DD Podcast #19. Mary Gu». В каждом из нас сидит маленькая недолюбленная девочка

2023, Канал Коваля Оценка: 7 из 10. Гостьей очередного выпуска подкаста стендап-комика Димы Коваля стала певица Mary Gu.

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