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Информационный марафон - стартуем

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  • Иван Иванов
    Два стартера а туда же,Россию в узде держать,цыплят по осени считают,вы смотрите ,уродычто бы на вас узду не накинули...Байден и Трамп на...
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Взгляд из Венгрии: Американские танки могут заправляться российским топливом на Украине

Взгляд из Венгрии: Американские танки могут заправляться российским топливом на Украине

Председатель Венгерской Рабочей Партии Дюла Тюрмер любезно согласился ответить на вопросы «ПолитНавигатора» по поводу положения этнических венгров на Украине и отношения Будапешта и народных масс к проходящей военной специальной операции.

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Комментарии
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Александр Денисов
И этих купят...
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