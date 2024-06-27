Взгляд из Венгрии: Танки США могут заправляться российским топливом на Украине

Председатель Венгерской Рабочей партии Дюла Тюрмер любезно согласился ответить на вопросы «ПолитНавигатора» по поводу положения этнических венгров на Украине и отношения официального Будапешта, а также народных масс к СВО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии