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Взгляд из Венгрии: Танки США могут заправляться российским топливом на Украине

Взгляд из Венгрии: Танки США могут заправляться российским топливом на Украине

Председатель Венгерской Рабочей партии Дюла Тюрмер любезно согласился ответить на вопросы «ПолитНавигатора» по поводу положения этнических венгров на Украине и отношения официального Будапешта, а также народных масс к СВО.

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Комментарии
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Александр Денисов
И этих купят...
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