Страны-участницы инициативы "Пояс и путь" продолжат укреплять контакты между людьми - Белая книга

Пекин, 10 октября /Синьхуа/ -- Страны, участвующие в совместном строительстве "Пояса и пути", продолжат укреплять контакты между людьми посредством сотрудничества в рамках инициативы "Пояс и путь", отмечается в Белой книге, опубликованной во вторник Пресс-канцелярией Госсовета КНР.