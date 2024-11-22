Мужчина залил патруль ТЦК слезоточивым газом, не договорясь с ними о взятке

Залил слезоточивым газом патруль территориального центра комплектования (ТЦК) и полиции, а затем сбежал, житель Хмельницкой области, потому что его взятку в размере $200 никто не взял, сообщает 23 ноября Хмельницкий областной ТЦК.
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