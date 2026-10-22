МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. "Мегафонная дипломатия" и публичное обсуждение предложений по урегулированию украинского конфликта может только навредить переговорному процессу, подчеркнул на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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