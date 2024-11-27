Приятель Ди Каприо прокомментировал сообщения о помолвке актера

Леонардо ввел любимую в круг своих друзей-знаменитостей. Ди Каприо с Витторией Черетти LEGION-MEDIAПриятель Ди Каприо не смог удержаться и отреагировал на появившиеся в Сети сообщения о том, что Леонардо обручился с 26-летней Витторией Черетти.
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