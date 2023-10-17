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Подешевеют до конца года: россиян обрадовали новостями о ценах на авиабилеты

Подешевеют до конца года: россиян обрадовали новостями о ценах на авиабилеты

В последнее время положение дел в сфере туризма оставляет желать лучшего. Из-за перипетий на международной арене наши граждане лишились возможности недорого отдыхать на курортах, которые раньше были доступны большинству.

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