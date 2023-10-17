Подешевеют до конца года: россиян обрадовали новостями о ценах на авиабилеты

В последнее время положение дел в сфере туризма оставляет желать лучшего. Из-за перипетий на международной арене наши граждане лишились возможности недорого отдыхать на курортах, которые раньше были доступны большинству.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии