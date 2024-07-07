Первый поток участников программы «Время героев» начал стажировку

НОВЫЙ ВЫЗОВ Программа «Время героев» реализуется по поручению Президента РФ Владимира Путина и направлена на подготовку участников СВО к работе в органах власти и ведущих государственных компаниях, на формирование кадрового резерва в административной структуре.
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