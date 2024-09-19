Генерал Алаудинов: Судьба СВО однозначно решится в 2024 году, сценария всего два

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Комментарии
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ЮТ
Юрий Тумаков
Когда генералы занимаются гаданиями, то 10 летняя война перерастает в 100 летнюю.
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