Генерал Алаудинов: Судьба СВО однозначно решится в 2024 году, сценария всего два

Командир "Ахмата" спрогнозировал сценарий военной спецоперации на Украине.Военная спецоперация на Украине либо завершится до конца 2024 года, либо перейдет в стадию тотального противостояния с применением всех видов вооружений.
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