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Клиенты "Аэрофлота" смогут перевозить животных на соседнем пассажирском кресле

Клиенты "Аэрофлота" смогут перевозить животных на соседнем пассажирском кресле

“Аэрофлот” ввёл новую услугу перевозки животного на соседнем пассажирском кресле в салоне самолёта. Сервис будет доступен на постоянной основе на собственных рейсах перевозчика и рейсах дочерней авиакомпании “Россия”, выполняемых под кодом SU, сообщили в пресс-службе компании.

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