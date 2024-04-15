Клиенты "Аэрофлота" смогут перевозить животных на соседнем пассажирском кресле

“Аэрофлот” ввёл новую услугу перевозки животного на соседнем пассажирском кресле в салоне самолёта. Сервис будет доступен на постоянной основе на собственных рейсах перевозчика и рейсах дочерней авиакомпании “Россия”, выполняемых под кодом SU, сообщили в пресс-службе компании.