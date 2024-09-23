Аргентинский посол допустил встречу Путина и Милея на полях G20

Президент Аргентины Хавьер Милей и глава России Владимир Путин могли бы встретиться на полях многосторонних саммитов, включая G20, высказал мнение РИА Новости посол республики в Москве Энрике Игнасио Феррер Виейра.
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