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Политика как она есть

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Аргентинский посол допустил встречу Путина и Милея на полях G20

Аргентинский посол допустил встречу Путина и Милея на полях G20

Президент Аргентины Хавьер Милей и глава России Владимир Путин могли бы встретиться на полях многосторонних саммитов, включая G20, высказал мнение РИА Новости посол республики в Москве Энрике Игнасио Феррер Виейра.

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