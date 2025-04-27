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Священник и хирург: за что мир чтит крымского епископа Луку

Священник и хирург: за что мир чтит крымского епископа Луку

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Святитель Лука Крымский (в миру – Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий) (1877-1961 годы жизни) – епископ Русской православной церкви, с апреля 1946 года – архиепископ Симферопольский и Крымский, российский и советский хирург, автор трудов по анестезиологии, … .

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