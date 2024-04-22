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Парламентская газета

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  • Александр
    давалкин  надовал уже всем, гнать эту прости ку на нары надо!!!Даванков предложи...
  • Алексей Рубин
    Ничего более умного и более глобального экскандидат в президенты выжать из своего кишечника не смог?😆Даванков предложи...
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    а, чего Даванков не с пеленок голосовать?Даванков предложи...

Героям Рунета предложили вручать премию

Героям Рунета предложили вручать премию

После теракта в «Крокусе» и прорыва дамбы в Орске на иностранных интернет-ресурсах появилось огромное количество фейков, например конспирологические теории причин теракта и ложные сообщения о массовой гибели людей от наводнения, рассказал заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин на выездном заседании Российского общественного центра интернет-технологий, которое прошло 22 апреля в пресс-центре «Парламентской газеты».

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