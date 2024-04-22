Героям Рунета предложили вручать премию

После теракта в «Крокусе» и прорыва дамбы в Орске на иностранных интернет-ресурсах появилось огромное количество фейков, например конспирологические теории причин теракта и ложные сообщения о массовой гибели людей от наводнения, рассказал заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин на выездном заседании Российского общественного центра интернет-технологий, которое прошло 22 апреля в пресс-центре «Парламентской газеты».