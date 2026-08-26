«Пусть себе премию пряниками выплатит»: Поплавская о награде бойцам

Бойцам «БАРС-Курск» за сбитую «Фламинго» отправят пряники и пастилу.История с тульскими пряниками для бойцов «БАРС-Курск» вызвала больший резонанс, чем можно было ожидать от обычного регионального подарка.
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