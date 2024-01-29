Налоговая оштрафовала россиянина за получение арендных платежей за границей на иностранные счета

Газета «Ведомости» написала, что налоговая служба посчитала деятельность жителя России, у которого было шесть помещений в Германии, предпринимательскойНалоговики начали штрафовать за получение зарубежных арендных платежей на иностранные счета.
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