Проблемный производитель электрических грузовиков Nikola предлагает обыкновенные акции на сумму до 100 миллионов долларов

Компания Nikola Corp., производитель аккумуляторных и водородных грузовиков, предприняла ряд шагов для погашения долгов и привлечения капитала, включая продажу обыкновенных акций на сумму до 100 миллионов долларов.
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