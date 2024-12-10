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Проблемный производитель электрических грузовиков Nikola предлагает обыкновенные акции на сумму до 100 миллионов долларов

Проблемный производитель электрических грузовиков Nikola предлагает обыкновенные акции на сумму до 100 миллионов долларов

Компания Nikola Corp., производитель аккумуляторных и водородных грузовиков, предприняла ряд шагов для погашения долгов и привлечения капитала, включая продажу обыкновенных акций на сумму до 100 миллионов долларов.

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