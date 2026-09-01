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Царьград

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Депутат Госдумы Чаплин объяснил, когда замена батареи бесплатна

Депутат Госдумы Чаплин объяснил, когда замена батареи бесплатна

Депутат Госдумы Никита Чаплин разъяснил, что батареи без запорного крана считаются общим имуществом. В этом случае их замену оплачивает управляющая компания, а расходы включены в содержание жилья.

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