Депутат Госдумы Чаплин объяснил, когда замена батареи бесплатна

Депутат Госдумы Никита Чаплин разъяснил, что батареи без запорного крана считаются общим имуществом. В этом случае их замену оплачивает управляющая компания, а расходы включены в содержание жилья.
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