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Владимирские новости

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Гусь-Хрустальный: Подростков судят за грабеж с насилием

Гусь-Хрустальный: Подростков судят за грабеж с насилием

Подростки напали на 16-летнего юношу, избили его и заставили назвать графический ключ для разблокировки телефона, после чего похитили устройство.

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