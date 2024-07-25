«Дружнее работать штыками!» Как Бебутов разгромил турецкую армию в Кюрюк-Даринском сражении Сражение при селении Кюрюк-Дара в окрестностях крепости Карс 24 июля 1854 года.
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«Дружнее работать штыками!» Как Бебутов разгромил турецкую армию в Кюрюк-Даринском сражении Сражение при селении Кюрюк-Дара в окрестностях крепости Карс 24 июля 1854 года.
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