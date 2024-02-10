Десять бытовых неудобств евроукраинцев ради дерусификации

Конечно,и деда Мороза со Снегурочкой тоже мы на Украине отменили,и ввели празднование католического рождества,да что там,в бандеростане ВООБЩЕ православие отменили(по сути),готовясь к переименованию церквей в костёлы...,и хоть они чулы,чулы,и i з сиром пирогы,но всё одно педерасты,невзирая на истинную половую ориентацию.

Aleksandr Sobolev

"русский мат" - состоит из польских, монгольских и тюркских слов! Русский мат - заимствованный у других народов! Так что чтобы его кому то запретить - нужно спросить разрешения у первоисточника!😀