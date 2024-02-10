На что только не пойдёшь, чтобы выделиться: кто-то красит волосы в зелёный цвет, кто-то делает себе татуировки в самых неожиданных местах, кто-то заливает под кожу силикон.
Десять бытовых неудобств евроукраинцев ради дерусификации
Комментарии
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Вик Норд
Конечно,и деда Мороза со Снегурочкой тоже мы на Украине отменили,и ввели празднование католического рождества,да что там,в бандеростане ВООБЩЕ православие отменили(по сути),готовясь к переименованию церквей в костёлы...,и хоть они чулы,чулы,и i з сиром пирогы,но всё одно педерасты,невзирая на истинную половую ориентацию.
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8 час.
СЕРГЕЙ
Просто молодец!!!!
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7 час.
Aleksandr Sobolev
"русский мат" - состоит из польских, монгольских и тюркских слов! Русский мат - заимствованный у других народов! Так что чтобы его кому то запретить - нужно спросить разрешения у первоисточника!😀
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4 час.
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