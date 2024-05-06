Нефть дорожает на фоне решения Саудовской Аравии поднять цены Татьяна АрестоваНа рынке нефтяных фьючерсов наблюдается рост 6 мая после того, как Саудовская Аравия подняла для большинства покупателей цены на июньские поставки.
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