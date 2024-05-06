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Нефть дорожает на фоне решения Саудовской Аравии поднять цены

Нефть дорожает на фоне решения Саудовской Аравии поднять цены

Нефть дорожает на фоне решения Саудовской Аравии поднять цены Татьяна АрестоваНа рынке нефтяных фьючерсов наблюдается рост 6 мая после того, как Саудовская Аравия подняла для большинства покупателей цены на июньские поставки.

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